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Известеная блогерша, модель Оксана Самойлова выложила в запрещенной социальной сети горячее видео, на котором виляет бедрами. Ролик снят, как пояснила сама дива, после интенсивной тренировки.
Оксана приводит себя в порядок не только к лету – модель регулярно тренируется и поддерживает тонус. После тяжелого физического труда звезда покрутилась в бикини у бассейна.
Подписчиков Оксана попросила оценить ее великолепные формы после тренировочного процесса – даже скромно намекнула, что начал вырисовываться какой-то пресс.
Кстати, Самойлова недавно раздразнила публику своим прозрачным нарядом, произведя в социальных сетях фурор. Поклонники долгое время не могли забыть аппетитные формы звезды.
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