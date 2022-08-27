Звезда взялась за спорт и хвастается своими формами

Известеная блогерша, модель Оксана Самойлова выложила в запрещенной социальной сети горячее видео, на котором виляет бедрами. Ролик снят, как пояснила сама дива, после интенсивной тренировки.

Оксана приводит себя в порядок не только к лету – модель регулярно тренируется и поддерживает тонус. После тяжелого физического труда звезда покрутилась в бикини у бассейна.

Подписчиков Оксана попросила оценить ее великолепные формы после тренировочного процесса – даже скромно намекнула, что начал вырисовываться какой-то пресс.

Кстати, Самойлова недавно раздразнила публику своим прозрачным нарядом, произведя в социальных сетях фурор. Поклонники долгое время не могли забыть аппетитные формы звезды.