Самойлова покачала крепкими бедрами в бикини: видео

Самойлова покачала крепкими бедрами в бикини: видео
Оксана Самойлова. Фото: https://t.me/samoylova_oxana
Звезда взялась за спорт и хвастается своими формами

Известеная блогерша, модель Оксана Самойлова выложила в запрещенной социальной сети горячее видео, на котором виляет бедрами. Ролик снят, как пояснила сама дива, после интенсивной тренировки.

Оксана приводит себя в порядок не только к лету – модель регулярно тренируется и поддерживает тонус. После тяжелого физического труда звезда покрутилась в бикини у бассейна.

Подписчиков Оксана попросила оценить ее великолепные формы после тренировочного процесса – даже скромно намекнула, что начал вырисовываться какой-то пресс.

Кстати, Самойлова недавно раздразнила публику своим прозрачным нарядом, произведя в социальных сетях фурор. Поклонники долгое время не могли забыть аппетитные формы звезды.

Источник: Мослента ✓ Надежный источник
новости партнеров

Артиллерия бьет по пятам: почему из Украины массово бегут наемники

Киев уже не может заткнуть каждую дыру на фронте иностранцами

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд

Такого Старый Свет давно не переживал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей