Возвращение знаменитости на родину наделало много шума

Вдова Караченцова Людмила Поргина оценила завление вернувшейся в Россию Аллы Пугачевой. В беседе с порталом PROZVEZD она отметила, что не понимает, что имела в виду артистка.

Ранее в беседе с журналистами певица, говоря о своих дальнейших планах в стране, сообщила, что намерена "наводить порядок" как в своей голове, так и других людей, передает "Пятый канал".

Поргина говорит, что рада возвращению Пугачевой в Россию. По ее словам, она является великой певицей и прекрасным человеком, сообщает РИА ФАН. Артистка призывает не судить Аллу Борисовну преждевременно, ведь ничего особого она пока не сказала и не сделала. Однако чем было вызвано желание наводить порядки она не совсем понимает.

"В моей голове все и так в порядке. Я на своей родине. Мой папа был в концлагере, мама падала от голода в Москве. Я, как поет певец Шаман, – русская и буду стоять на этой земле впредь", – заявила она.

Актриса считает, что Пугачева может говорить все, что посчитает нужным. Она не исключает, что знаменитость во время пребывания за рубежом могла что-то понять свое, но влезать в ее мозги она не собирается.