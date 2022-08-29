Только со временем собравшася публика расслабилась и поддержала певицу

Лайма Вайкуле выступила в Юрмале на празднике микрорайона Каугури. Артистка решила спеть свои известные песни, часть из которых была на русском языке, сообщает портал Bb.lv.

Знаменитость не стала отказываться от своих российских хитов, как некоторые другие артисты - к примеру, так поступила группа Prata Vetra, более известная как Brainstorm. Она спела перед публикой "Вернисаж" в новой вариации, а также "Листья желтые".

На видео с концерта, которое обуликовано в YouTube, звезда задорно поет песни, однако публика воспринимает их довольно сдержанно – подпевают известным хитам единицы, а остальные смотрят на сцену с каменными лицами.

Другая ситуация была с композицией "Листья желтые" – Вайкуле начала исполнять песню на латышском языке, а публика в этот момент массово хлопала и подпевала. Однако когда она перешла на русский толпа замолчала – на фоне были слышны лишь единичные случаи, когда люди тоже участвовали в исполнении.

Ситуация изменилась, когда звезда попросила народ подпеть ей в середине композиции. Она отставила в сторону микрофон и слушала, как зрители на русском языке изо всех сил кричат "Листья желтые над городом кружатся". А после все вместе продолжили исполнять песню на латышском.