Плюнувшая в россиян Дапкунайте захотела вернуться в Москву

Плюнувшая в россиян Дапкунайте захотела вернуться в Москву
Ингеборга Дапкунайте. Фото: City News Moskva/www.globallookpress.com
Почему бы и нет, подумала звезда после бегства из страны в феврале

Российско-литовская актриса Ингеборга Дапкунайте громко и со вкусом решила уехать из РФ еще в феврале – полгода как звезды уже нет в стране, где она работала долгое время. Публично объявила, что сделать это ей следовало еще восемь лет назад – после развития украинского кризиса. Однако по непонятным причинам осталась.

Долгое время звезда объясняла, почему, с ее точки зрения, Россия – это плохо, и оттуда срочно нужно уезжать куда глаза глядят. Ингеборга, однако, сделала позднее громкое заявление, ставшее прямым противоречием ее логике, которой она следовала целых шесть месяцев.

Дапкунайте заявила, что гарантировать в этой жизни публике ничего не может. Вдруг она возьмет да и вернется в Россию? Загадывать ведь нельзя, а о будущем не знает никто.

Именно поэтому, философски рассуждает звезда "Интердевочки", сказанное сегодня – да и вообще все планы, которые строит человек – могут не иметь абсолютно никакого значения.

А после бегства из России Ингеборга утверждала, что чувствовала себя в этой стране самой настоящей гостьей – покинула, иными словами, чужой дом. Нашла ли родной, неизвестно.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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