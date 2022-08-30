С кем Фриске крутила роман до Шепелева: родные назвали имя

С кем Фриске крутила роман до Шепелева: родные назвали имя
Жанна Фриске. Фото: Viktor Chernov/www.globallookpress.com
Богатый и знаменитый, ну а как же без этого

Сестра покойной Жанны Фриске, которой в живых нет уже семь лет, выступила в эфире телепередачи "Секрет на миллион" телеканала НТВ, рассказав, что до сих пор не в состоянии принять смерть сестры.

Страна знает, что последним возлюбленным Фриске был ведущий Дмитрий Шепелев, вооюющий ныне с родителями покойной жены. Дедушке и бабушке вдовец не разрешает видеться с их внуком Платоном – сыном Фриске.

Наталья жалеет, что судьба угораздила связать сестру с Дмитрием – до него Жанна была влюблена в другого человека. С загадочным незнакомцев Жанна встречалась еще до того, как прославилась в составе группы "Блестящие". Однако имя Наталья называть не стала.

В СМИ же сообщили, что до Шепелева у Фриске был роман с продюсером Андреем Грозным. Однако Жанна встречалась с ним еще в составе "Блестящих". После ухода из группы, уже будучи солисткой, она по непонятным причинам порвала с продюсером. В 2009 году тот будто бы предложил ей руку и сердца, но звезда отказала.

Шепелев ранее выразил претензии родителям Жанны, назвав их "неадекватными".

Источник: Teleprogramma ✓ Надежный источник
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