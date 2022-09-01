"Классический абьюзер": психолог предрекла развод Прилучному с Брутян по одному жесту

"Классический абьюзер": психолог предрекла развод Прилучному с Брутян по одному жесту
Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Вскоре СМИ начнут писать об очередном домашнем насилии, уверена эксперт

Актриса Агата Муцениеце все время говорила о пристрастии бывшего супруга Павла Прилучного к спиртному. Заявляла звезда, что бывший возлюбленный поднимал на нее руку. Психолог Вероника Степанова, которая ныне разбирает поведенческие жесты селебрити, вскрыла всю подноготную в отношениях артиста с его любовью Зепюр Брутян.

Степанова сослалась на свадебный ролик звездной пары, сделанный на днях. На видео пару поздравляет Стас Михайлов, выступая с песней. И тут Павел обхватыет шею своей дамы сзади рукой, притягивая к себе. Та, кажется, не возражает и игриво смотрит на возлюбленного.

Степанова же полагает, что такой жест – тревожный звоночек. Прилучный сделал это совершенно неосознанно, однако этого вполне хватает, уверена она, чтобы сделать совершенно ясный вывод: Павел – "классический абьюзер". И вскоре медиа облетит очередной скандал с проявленим насилия у звездной пары, передает "Пятый канал".

Кстати, сама Агата недавно отреагировала на новость о свадьбе бывшего мужа.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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