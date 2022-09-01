Продал Родину: Лоза публично отказался посвящать песню Горбачеву

Продал Родину: Лоза публично отказался посвящать песню Горбачеву
Юрий Лоза. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Поэт-песенник напомнил, кто развалил страну

Народный певец-песенник Юрий Лоза высказался по поводу смерти первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачева. Эстрадный исполнитель заявил, что тот буквально "раздербанил" Родину, продав ее Западу в обмен на предоставление личнх благ.

Катастрофа национального масштаба, считает Лоза – когда у руля находится не страдающий аналитическим складом ума человек, которым, по его мнению, как раз и являлся Михаил Сергеевич, передает РИА ФАН.

"Сколько ущерба он нанес стране – не сосчитать. Что принес своими реформами? Раздербанил страну нам", – высказался Лоза.

Юрий заявил, что для открытия границ и отмены железного занавеса, опущенного Западом, нужно было нарастить в стране собственные рынки отечественным производством – чтобы доля иностранного капитала не превышала внутреннююю. Горбачеву, однако, это было совершенно неинтересно: как человек из представителей послесталинской номенклатуры, он больше интересовался собственным положением, чем ситуацией в государственной экономике.

Напомним, Горбачева не стало 30 августа. Как пишет телеканал "360", на церемонии прощания могут появиться представители посольства Соединенных Штатов.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Медведев с издевкой ответил на "кудахтанье" Европы по визовым ограничениям для РФ

Пора перейти от угроз к действиям, заявил политик

США признались в подготовке контрнаступления Украины на юге

Американцы постоянно вели переговоры с украинцами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей