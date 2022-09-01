Поэт-песенник напомнил, кто развалил страну

Народный певец-песенник Юрий Лоза высказался по поводу смерти первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачева. Эстрадный исполнитель заявил, что тот буквально "раздербанил" Родину, продав ее Западу в обмен на предоставление личнх благ.

Катастрофа национального масштаба, считает Лоза – когда у руля находится не страдающий аналитическим складом ума человек, которым, по его мнению, как раз и являлся Михаил Сергеевич, передает РИА ФАН.

"Сколько ущерба он нанес стране – не сосчитать. Что принес своими реформами? Раздербанил страну нам", – высказался Лоза.

Юрий заявил, что для открытия границ и отмены железного занавеса, опущенного Западом, нужно было нарастить в стране собственные рынки отечественным производством – чтобы доля иностранного капитала не превышала внутреннююю. Горбачеву, однако, это было совершенно неинтересно: как человек из представителей послесталинской номенклатуры, он больше интересовался собственным положением, чем ситуацией в государственной экономике.

Напомним, Горбачева не стало 30 августа. Как пишет телеканал "360", на церемонии прощания могут появиться представители посольства Соединенных Штатов.