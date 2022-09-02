Знаменитость активно осваивает бизнес в родном городе

Журналист Андрей Малахов вложил свои средства в санаторий "Изовела" в Мурманской области, откуда он родом. После этого, впервые за несколько лет, учреждение стало показывать хорошие финансовые результаты, сообщает "Октагон".

Сейчас Малахову принадлежит 51% юрлица. По данным СМИ, рост денежного оборота во многом спровоцирован увеличением числа госсаказов. До этого телеведущий якобы управлял "Изовелой" через агентство, оформленное на его мать.

За 2021 год, указывается в статье, санаторий получил госсаказов на 55,3 млн рублей, а вся выручка составила рекордных 70,9 млн рублей, передает РИА ФАН. Основными заказчиками являются мэрия Апатитов и министерство труда и социального развития Мурманской области. В учреждении лечат госслужащих, россияне, признанные жертвами политических репрессий, а также пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве.

В ходе конкурса на тендер "Изовела" часто была единственным участником, либо существовал еще один, но анонимный. Иногда цена тендера росла по итогам конкурсной процедуры.

Издание отмечает, что, возможно, получать заказы санаторию помогают связи. В Апатитах Малахов известен всем, он оказывает региону поддержку. В 2020 году даже закупил для города маски и кислородные концентраторы на 200 тыс рублей. Также в 2021 году телеведущий открыл в Апатитах центр современного искусства.