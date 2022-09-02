Медалистку из "Дома-2" до сих пор не пускают в школу

Бывшая участница коллектива "Дом-2", поющая ведущая Ольга Бузова заявила, что понравиться всем физически не может – в конце-концов, она "не сторублевая бумажка", чтобы вызывать у всех симпатию. И относятся к ней как положительно, так и с явным негативом – однозначного мнения нет.

Ольга вспомнила, как в школьные годы конфликтовала с директором родной школы в Петербурге. Уже тогда отношения со многими людьми не складывались. Холтя сама Оля считала себя прилежной учащейся – но "не ботаником".

Непонятно, по какой причине, но в ту самую школу Ольшу до сих пор не пускают. А она не только комсомолка и красавица, но и медалистка.

В конце-концов звезда смирилась, что ситуация, когда тебя понимают и принимают не все, вполне нормальная, пишет "Пятый канал".

Кстати, недавно Ольга отказалась мириться с бывшим мужем, который предложил ей закопать топор войны.