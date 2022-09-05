Шоумен зарабатывал в стране, от которой публично отказался

Представитель одного из известных в России свадебных агентств выдала подноготную о шоумене Максиме Галкине: оказывается, тот тайно наведывался подработать в стране, от которой публично открестился еще с начала специальной военной операции на Украине.

Как-то Галкин должен был вести свадебное мероприятие, но затем пошло под откос – вечеринку решили отменить. Не исключено, что шоумен и сейчас наведывается в РФ, чтобы подзаработать как следует.

Узнать наверняка сейчас довольно сложно: селебрити и заказчики требуют, чтобы гости ничего не снимали и не выкладывали. Все приходит спустся пару дней – гости получают от юбилеров или молодожен готовые фото и видеоматериалы со следующим условием: размещать в Сети ничего нельзя. Иногда приходится даже сдавать гаджеты на входе.

Впрочем, вряд ли Галкин останется без средств за пределами России, в которой, однако лишился большей части частных мероприятий. Однако зарабатывать шоумен может и в зарубежье – что и практикует.

Коллеги из России, кстати, ныне не очень хорошо отзываются о Максие.