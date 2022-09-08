Наташа Королева засветила свою роскошную грудь в Кремле

Наташа Королева засветила свою роскошную грудь в Кремле
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Для главной сцены страны звезда выбрала платье с глубоким декольте

Наташа Королева остается уже несколько десятков лет одной из наиболее популярных исполнительниц на российской сцене. Звезда постоянно на слуху – ее приглашают принять участие на разных музыкальных площадках со своими хитами вроде "Желтых тюльпанов". 

Вот и недавно Наташа выступила – на этот раз аж в Кремле. 7 сентября Русалка заблистала на главной российской сцене – да так, что было глаз не оторвать. Выбрала для зрителей платье, вроде бы, не слишком изысканное, однако смогла подчеркнуть свой солидный бюст.

Кто-то, посмотрев на перетяную грудь певицы, начал поливать Королеву – мол, пришла в непристойном виде в Кремль. Однако свой стиль у Наташи уже давно – и все знают, что орна не прочь похвастаться формами.

А недавно стало известно о реальном отношении певицы к спецоперации на Украине – сама она родом из Киева.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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