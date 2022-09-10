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После заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что шоумен Максим Галкин делал крайне плохие заявления в отношении России, артист пропал на некоторое время из социальных сетей. Максим вернулся, начав строчить посты о готовности полететь в Новую Зеландию, где уже выступает перед публикой. На очереди – Канада и южноамериканские страны, да еще и Соединенные Штаты.
Фолловеры продолжают расхваливать творчество Галкина. А некоторые благодарят за супругу Аллу Борисовну – мол, именно она приложила руку к ссадинам и царапинам на лице телеведущего Владимира Соловьева, который вышел в эфир с фингалом.
Остальные подписчики в экстремистской социальной сети сомневаются, что 73-летняя звезда способна на месть – мол, она давно выше всяких сплетен.
Правда, сам Соловьев до сих пор не спешит давать комментарии по поводу своих царапин – даже нахамил журналистам, которые попытались это узнать, сообщив, что это не их "собачье дело".
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