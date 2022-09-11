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Актриса Яна Кошкина, которая в День города в Москве была на рабочей смене – вела одно из запланированных в честь праздника мероприятий – показала кадры за кулисами. Звезда поделилась подробностями того, как проводит досуг и готовится к выходу на сцену, продемонстрировав крупным планом не только свое лицо, но и зону декольте.
Для выхода к публике звезда подобрала образ в классическом стиле – гладко уложила волосы и надела черный кружевной корсет. Акценты были сделаны на алых губах и глубоком вырезе, демонстрирующем выдающуюся грудь артистки – в соцсетях некоторые пошутили, что звезда выставила напоказ два надувных шара.
Кошкина показала, что за кулисами произошел неожиданный казус с ее партнером по сцене Гариком Харламовым – юморист испачкал чем-то свою майку и джинсы, из-за чего ему пришлось сушить все феном. Выйти на сцену в таком виде он не мог, поэтому Яна собиралась продолжить мероприятие в одиночку.
Харламов намекнул, что причина его внешнего вида – выходка Гарика Сукачева, однако подробностей раскрывать не стал.
Артистка нередко собирает массу комплиментов по поводу своей эффектной внешности. Ее снимки в купальне очень нравятся, как правило, мужской аудитории.
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