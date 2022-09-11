Артистка показала едва прикрытые достоинства фигуры

Актриса Яна Кошкина, которая в День города в Москве была на рабочей смене – вела одно из запланированных в честь праздника мероприятий – показала кадры за кулисами. Звезда поделилась подробностями того, как проводит досуг и готовится к выходу на сцену, продемонстрировав крупным планом не только свое лицо, но и зону декольте.

Для выхода к публике звезда подобрала образ в классическом стиле – гладко уложила волосы и надела черный кружевной корсет. Акценты были сделаны на алых губах и глубоком вырезе, демонстрирующем выдающуюся грудь артистки – в соцсетях некоторые пошутили, что звезда выставила напоказ два надувных шара.

Кошкина показала, что за кулисами произошел неожиданный казус с ее партнером по сцене Гариком Харламовым – юморист испачкал чем-то свою майку и джинсы, из-за чего ему пришлось сушить все феном. Выйти на сцену в таком виде он не мог, поэтому Яна собиралась продолжить мероприятие в одиночку.

Харламов намекнул, что причина его внешнего вида – выходка Гарика Сукачева, однако подробностей раскрывать не стал.

Артистка нередко собирает массу комплиментов по поводу своей эффектной внешности. Ее снимки в купальне очень нравятся, как правило, мужской аудитории.