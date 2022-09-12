Вы удивитесь: какие российские звезды страдают от психических проблем

Вы удивитесь: какие российские звезды страдают от психических проблем
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нервные расстройства - нередкость среди представителей шоу-бизнеса

Звезды тоже люди, и порой у них случаются проблемы ментального характера – некоторым приходится лежать в специальных клиниках или проходить терапию у психиатра. Кто-то из них смог преодолеть недуг, а кто-то страдает от болезни по сей день. 

Актер Андрей Краско еще во время учебы в театральном угодил в психушку. От него ушла жена, и он не смог справиться с душевными переживаниями. Тогда врачи поставили ему диагноз "маниакальный психоз".

Виктор Сухоруков лечился от болезни, получившей в народе название "белая горячка". Артист начал много выпивать, и в какой-то момент совершенно забылся. Сознание пришло к нему только в клинике имени Бехтерева – после пройденной терапии он ведет трезвый образ жизни последние 20 лет.

Ирина Дубцова лечила нервный срыв. Бывшая супруга ее избранника угрожала ей расправой, и на нервной почве певица заработала невроз.

Лолита Милявская страдала от депрессии – ее положили в бывшую Кащенко во время развода с Цекало. После этого она постоянный гость в клинике, но уже к врачам обращается, чтобы пройти реабилитацию от переутомления. 

В Кащенко лежал и Дима Билан. Артисту пришлось лечиться от нервного расстройства из-за травли, когда после кончины его предыдущего продюссера он прекратил сотрудничество с его продюссерским центром.

Советская актриса Наталья Назарова заболела тяжелее всех – после нападения неизвестного и травмы головы у звезды появилось неадекватное поведение. В результате артистка заболела шизофренией, которая лечению не поддается. 

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