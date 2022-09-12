Знаменитость похвасталась своим нижним бельем

Ольга Бузова решила в своих соцсетях активно прорекламировать новый выпуск передачи с Михаилом Галустяном. Звезда опубликовала видео, которое было записано после его съемок. На кадрах знаменитости шутят и обсуждают, как они отрабатывают смену.

Телеведущая рассказала, что на шоу произошло что-то крайне интересное, но вдаваться в подробности она не будет. Пока она разговаривала на камеру Михаил Галустян просил о помощи – судя по всему, ему не очень нравилось участвовать в подготовке такого контента для соцсетей. Однако Бузова со смехом говорила, что этой участи ему не избежать.

В ходе общения звезды ушли в юмористический раж: Галустян начал говорить, что боится съемок, а звезда стала называть его "трусишкой". В итоге она так разошлась, что решила снять на камеру, что у нее спрятано под юбкой.

"Трусишки у меня, кстати, под цвет платья", – заявила Ольга, широко раздвинув ноги.

Такая выходка шокировала Михаила Галустяна, который поспешил прервать решившуюся на излишнюю откровенность Бузову. После этого телеведущая со смехом поспешила выключить камеру.

Ролик уже разошелся по соцсетям. Некоторые пошутили, что звезда решила засветить перед публикой своими "козырями".

В последнее время поклонники озадачены некоторыми выходками Бузовой. Многих смущает откровенный контент, с которым она зачастила, и ее внешний вид – народ считает, что телеведущая набрала лишние кило, из-за которых ее лицо выглядит сильно опухшим.