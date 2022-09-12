Прилетела спасать мужа: зачем Пугачева на самом деле вернулась в Россию

Прилетела спасать мужа: зачем Пугачева на самом деле вернулась в Россию
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Не просто так Примадонна отправилась в центр столицы - на День города

Перед началом нового учебного года Алла Борисовна Пугачева соизволила вернуться домой в Москву через шесть месяцев после отъезда. По словам Примадонны, детям пора в школу – значит, пришло время лететь назад, в Россию. Но не все так просто.

Блогер Лена Миро заявила, что Алла не просто позирует перед камерами – она готовит почву для возвращения супруга Максима Галкина, который, как известно, в стране ныне нерукопожатное лицо.

И вот тут Алла Борисовна навестила центр Москвы – прямо в день города, пофотографировавшись для поклонников. На этот счет, уверена Лена, можно сделать одно интересное предположение.

"Алла фактически готовит почву для возвращения супруга – такой вариант отметать не стоит. Она как бы заявляет, что с нами, что здесь, любит родную страну – пришла в День города в центр", – предположила журналистка.

Еще один из вариантов, на взгляд Миро – исполнительница пытается подзаработать по максимуму, чтобы вновь улететь из России на долгие месяцы.

Источник: ЖЖ ✓ Надежный источник
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