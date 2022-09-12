Басков показал неприличный жест в разгар патриотического мероприятия - СМИ

Басков показал неприличный жест в разгар патриотического мероприятия - СМИ
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Многие отказались верить своим глазам

Коллеги давно упрекают "Золотой голос России" в гибкости и стремлении удержаться на двух стульях. Правда, после решения Кремля о проведении специальной военной операции на Украине позиция артиста ни у кого сомнений не вызывает.

Николай Басков исполнил свои легендарные хиты перед жителями Москвы – накануне столица отметила с размахом свое 875-летие. Правда, обошлось не без казусов: в один момент артист решил показать неприличный жест пальцем.

Неизвестно, что заставило Николая сделать такое – вполне вероятно, что все было неосознанно. К счастью, пишет "Экспресс газета", россияне не стали выражать своих подозрений. А может, и вовсе не заметили.

Все увиденное издалека, пишут журналисты, могло вполне сойти за оптический обман. Вряд ли артисту такого уровня, как Николай, требуется сомнительный эпатаж.

Ранее Николай поведал о жуткой просьбе своего коллеги по цеху Филиппа Киркорова – оказалось, поп-король желает, чтобы, когда настал тот самый час, обоих похоронили вместе. Мол, люди будут приходить и навещать сразу двух артистов.

Источник: Экспресс газета • Требует проверки
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