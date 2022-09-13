Журналист не сошелся в интересах с коллегой и начал выяснять отношения на кулаках

Ообозреватель светской хроники Отар Кушанашвили в очередном выпуске своего интернет-шоу "Каково?!" заявил, что имеет прямое отношение к разукрашенному лицу журналиста Владимира Соловьева.

Напомним, ранее телеведущий вышел в эфир с ссадинами на лице, объяснять происхождение которых отказался. Многие решили, что прилетело журналисту от певицы Аллы Пугачевой, которая разразилась гневным постом в адрес медийщика, в крайне агрессивной манере обрушившегося на исполнительницу.

Отар же уверяет, что лично разукрасил коллегу. Спор начался по классике – мол, начали выяснять, "Спартак" или ЦСКА.

На этом ирония Кушанашвили уступила место сочувствию – он заявил, что решать проблемы на кулаках явно не стоит. И, кроме сочувствия, проявить к коллеге по такому случаю ничего не может.

Пользователи Сети даже решили, что ссадины у Соловьева появились ссадины из-за шоумена Максима Галкина.