Анну Седокову скосила страшная болезнь

Анну Седокову скосила страшная болезнь
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица не может встать

Последние несколько месяцев выдались ужасающими для исполнительницы Анны Седоковой. Сначала скончалась любимая собачка, которую обожала вся семья. Затем оказалось, что после возвращения в российскую столицу организм не выдержал нагрузки – и Аня слегла.

Сама певица корит себя за то, что не послушала организм и продолжила рубить с плеча. Как итог – подорвано не только здоровье, сорван рабочий график. А запланированные съемки накрылись медным тазом, и все пришлось переносить.

"Даже если стремитесь, как я, к заборчику, и вы великий достигатор как я, делайте себе один выходной в неделю – и без разницы на эти шаги и залы", – высказалась исполнительница.

Летом Анна принялась резко худеть, выкладывая свой успех в социальные сети – не без окткровенных снимков, конечно же.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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