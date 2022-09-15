Избивал и оскорблял: Шепелева обвинили в домашнем насилии над покойной Фриске

Избивал и оскорблял: Шепелева обвинили в домашнем насилии над покойной Фриске
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Семья умершей звезды продолжает воевать против своего зятя

Родитель покойной российской звезды Жанны Фриске Владимир Копылов заявил, что его зять, бывший возлюбленный дочки Дмитрий Шепелев не уважал супругу: мог и обидеть, и нагрубить.

Владимир Копылов пустился в откровения в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой, которой сообщил, что считает брак покойной дочки с Дмитрием настоящим недоразумением. 

"Как только рядом никого не оказывалось, он сразу начинал грубо с ней разговаривать. А перед камерой всегда начинал обниматься", – высказался Владимир Копылов.

Кстати, младшая сестра Жанны Наталья также заявляла, что застала случайно пару, когда те выясняли на повышенных тонах отношения. Мол, Шепелев поскандалил с супругой в тот момент, когда та была в ремиссии – якобы поднял на нее руку.

Ранее мы рассказывали о возлюбленном покойной Фриске, с которым та порвала с Шепелевым.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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