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Родитель покойной российской звезды Жанны Фриске Владимир Копылов заявил, что его зять, бывший возлюбленный дочки Дмитрий Шепелев не уважал супругу: мог и обидеть, и нагрубить.
Владимир Копылов пустился в откровения в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой, которой сообщил, что считает брак покойной дочки с Дмитрием настоящим недоразумением.
"Как только рядом никого не оказывалось, он сразу начинал грубо с ней разговаривать. А перед камерой всегда начинал обниматься", – высказался Владимир Копылов.
Кстати, младшая сестра Жанны Наталья также заявляла, что застала случайно пару, когда те выясняли на повышенных тонах отношения. Мол, Шепелев поскандалил с супругой в тот момент, когда та была в ремиссии – якобы поднял на нее руку.
Ранее мы рассказывали о возлюбленном покойной Фриске, с которым та порвала с Шепелевым.
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