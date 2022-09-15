Семья умершей звезды продолжает воевать против своего зятя

Родитель покойной российской звезды Жанны Фриске Владимир Копылов заявил, что его зять, бывший возлюбленный дочки Дмитрий Шепелев не уважал супругу: мог и обидеть, и нагрубить.

Владимир Копылов пустился в откровения в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой, которой сообщил, что считает брак покойной дочки с Дмитрием настоящим недоразумением.

"Как только рядом никого не оказывалось, он сразу начинал грубо с ней разговаривать. А перед камерой всегда начинал обниматься", – высказался Владимир Копылов.

Кстати, младшая сестра Жанны Наталья также заявляла, что застала случайно пару, когда те выясняли на повышенных тонах отношения. Мол, Шепелев поскандалил с супругой в тот момент, когда та была в ремиссии – якобы поднял на нее руку.

Ранее мы рассказывали о возлюбленном покойной Фриске, с которым та порвала с Шепелевым.