Бывшая жена Аршавина оказалась в психушке

Бывшая жена Аршавина оказалась в психушке
Андрей Аршавин. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Но это неточно, считает психиатр

Cорокалетняя Алиса Казьмина, как известно, лишилась носа из-за болезни. Сейчас она прячется от журналистов и людей в целом – никто не знает, куда она запропастилась. Врач-психиатр Ирина Антипова выдвинула на эту тему ряд предположений.

Казьмина в последний раз публиковала посты еще в марте. Психиатр уверена, что именно тогда у Алисы и начались проблемы с душевным здоровьем. Правда, еще после развода с футболистом она стала увлекаться мистикой с порчей.

Вероятно, рассуждает Антипова, у женщины развилось маниакальное расстройство, если та начала пользоваться поддерживающими препаратами. После таких откровений ситуация явно могла ухудшиться и завершиться специальной лечебницей.

Чтобы восстановить нос, Алиса решила сделать пластику. Если она завершилась не самым удачным образом, это могло стать последней каплей.

"Еще одна неудачная пластическая операция могла довести ее до ручки", – считает психиатр.

Кстати, фото Алисы с новым носом как раз появились еще в марте 2022 года.

Источник: RuPosters • Требует проверки
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