На свой возраст звезда явно не выглядит

Не так давно российская звезда, телеведущая Юлия Высоцкая встретила свои 49 лет. И, нужно признать, на свои годы актриса выглядит просто изумительно – ни одни медиа не верят в такие цифры.

Впрочем, не секрет, что добивается своей красоты Юля спортивными занятиями, а не с помощью пластических хирургов. Безусловно, как и все звезды, не обходит стороной бьюти-процедуры, но еще и ведет здоровый образ жизни и питается правильной едой.

В середине сентября Кончаловская появилась на одном публичном мероприятии с супругом Андреем Кончаловским – пара пришла на открытие столетнего сезона театра Моссовета, где Юля поразила всех своим образом – как всегда, с худыми ногами.

Своим лодыжкам Кончаловская уделяет самое пристальное внимание – постоянно публикует их в социальных сетях. Сама звезда не так давно раскрыла секрет своей красоты: пользуется криосауной, да и вообще любит холодок. К примеру, обливается холодной водой.

А не так давно Высоцкая произвела очередной фурор в социальных сетях после публикации фотографий со своими упругими ягодицами.