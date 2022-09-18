Певица солидаризировались с супругом

Сегодня, 18 сентября, примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева наконец-то прервала молчание и резко высказалась о последних международных событиях. Певица достаточно четко описала свою позицию по специальной военной операции, направленной на защиту мирных жителей двух республик Донбасса.



Судя по всему, терпение артистки лопнуло после того, как ее дражайшего супруга Максима Галкина* включили в список иноагентов. В социальных сетях певица выступила с обращением. Пугачева объявила, что тоже хочет стать иностранным агентом, так как полностью поддерживает своего ставшего одиозным мужа.

Певица сообщила, что считает дорогого возлюбленного, который открыто поддерживает киевский режим и тиражирует фейки о российских властях и армии, "настоящим и неподкупным патриотом Родины".

Алла Борисовна пошла дальше и также заявила, что мечтает о

"прекращении гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие страну изгоем".

Таким образом, певица, ставшая кумиром миллионов, впервые заговорила о событиях на территории украинского государства спустя более чем полгода после старта спецоперации.

*признан иноагентом в РФ