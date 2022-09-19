Высоцкая вслед за Пугачевой раскрыла свое отношение к СВО

Высоцкая вслед за Пугачевой раскрыла свое отношение к СВО
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка не смогла пройти мимо заявлений Примадонны

Телеведущая Юлия Высоцкая отреагировала на заявление Аллы Пугачевой о российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает "Телепрограмма". 

Ранее певица заявила в соцсетях, что украинский конфликт делает Россию изгоем, ухудшает жизнь собственных граждан и отправляет молодых ребят воевать ради "иллюзорной цели". 

Высоцкая не смогла пройти мимо публикации. Она поддержала точку зрения артистки, отметив ее заявление лайком и оставив в комментариях смайл в виде протянутых в восторге рук вверх. 

С момента начала спецоперации актриса не высказывалась на эту тему – пока комментарий под заявлением Пугачевой является единственным публичным выражением ее мнения. 

Напомним, певица сделала признание после того, как ее супруга признали иноагентом – по версии Минюста, он получал деньги из Украины на свою деятельность. Сам артист утверждает, что в последний раз со стороны Украины получал какое-то финансирование около десяти лет назад, когда ему еще был разрешен въезд в страну. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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