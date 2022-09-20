Страшная автокатастрофа: умер знаменитый российский артист

Страшная автокатастрофа: умер знаменитый российский артист
Сергей Пускепалис. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезде было всего 56 лет

Еще одна трагедия произошла сегодня, 20 сентября. Внезапно оборвался жизненный путь знаменитого российского артиста Сергея Пускепалиса. Актер трагически погиб днем во вторник.

Любимцу публики, талантливому культурному деятелю было всего 56 лет. Смерть наступила в результате страшной автокатастрофы. Микроавтобус, в котором ехал Сергей, неожиданно вылетел на встречную полосу и лоб в лоб врезался в грузовой транспорт. Трагический инцидент произошел в Ярославской области.

Сергей Пускепалис играл во множестве популярных кинолент. Артист запомнился российским зрителям блистательными ролями в таких кинолентах, как "Шифр", "Метро", "Ледокол", "Как я провел это лето" и других.

У худрука ярославского театра имени Волкова остался взрослый сын и любимая жена. Смерть Пускепалиса стала огромным ударом для его родных и близких.

Напомним, сегодня также стало известно о гибели знаменитого артиста из сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Владимира Шинова.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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