Валерия отменила все запланированные концерты

Валерия отменила все запланированные концерты
Валерия. Фото: Elena Mayorova/www.globallookpress.com
Считает, что теперь концерты - вещь неуместная

Звездная исполнительница Валерия заявила, что теперь не знает, как продолжать давать выступления по необъятной России – певица считает, что ныне не до праздников. Поэтому нужно отменить ранее объявленные гастроли. 

В ближайшем будуем певица не желает ничего планировать. Музыка, рассуждает звезда, необходима для радости, веселья и праздника – однако в свете последних событий исполнительница считает это неуместным.

Непонятно, когда звезда вернется на сцену – сама не может сказать ничего конкретного. Однако сама супруга Иосифа Пригожина надеется, что вернется к концертам – и продолжит петь.

К принятому решению поп-дива просит отнестись с максимальным пониманием, выразив надежду, что весна в 2023 году принесет и радость, и тепло с миром и покоем.

Ранее супруг Валерии Иосиф Пригожин раскрыл свое настоящее имя.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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