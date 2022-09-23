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Известный блогер Любовь Терлецкая частенько публикует обзоры на популярные телевизионные проекты. Она подвергла критику шоу "Хочу" в "ВИА Гру" девятилетней давности на НТВ, и проходилась персонально по продюсеру коллектива Константину Меладзе.
О продюсере гуляет множество слухов. Мол, якобы изменял супруге Яне Сумм с Верой Брежневой. По крайней мере, бывшая супруга Валерия Шотаевича сама делала такие заявления. Списывала кризис в отношениях на измены, инстинкты и временную слабость. Смогла простить измену, но, как утверждала позднее, поняла, что для супруга является чем-то вроде картинки, за которой можно пожить совершенно иной жизнью.
Терлецкая считает, что после такого к Меладзе нельзя проявлять никакого доверия. Восемь лет тот "обманывал жену", когда предавался утехам с солисткой своего трио. Да еще и "домогался до каждой второй".
"Сколько с ним было скандалов в Интернете? Все это есть в доступе", – рассуждает блогер.
А недавно мы писали, что Константин, по слухам, тайно развелся с Верой Брежневой.
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