Имена солисток не раскрываются

Известный блогер Любовь Терлецкая частенько публикует обзоры на популярные телевизионные проекты. Она подвергла критику шоу "Хочу" в "ВИА Гру" девятилетней давности на НТВ, и проходилась персонально по продюсеру коллектива Константину Меладзе.

О продюсере гуляет множество слухов. Мол, якобы изменял супруге Яне Сумм с Верой Брежневой. По крайней мере, бывшая супруга Валерия Шотаевича сама делала такие заявления. Списывала кризис в отношениях на измены, инстинкты и временную слабость. Смогла простить измену, но, как утверждала позднее, поняла, что для супруга является чем-то вроде картинки, за которой можно пожить совершенно иной жизнью.

Терлецкая считает, что после такого к Меладзе нельзя проявлять никакого доверия. Восемь лет тот "обманывал жену", когда предавался утехам с солисткой своего трио. Да еще и "домогался до каждой второй".

"Сколько с ним было скандалов в Интернете? Все это есть в доступе", – рассуждает блогер.

А недавно мы писали, что Константин, по слухам, тайно развелся с Верой Брежневой.

