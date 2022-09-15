Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Известный блогер Алена Жужа заявила, что украинская исполнительница Вера Брежнева еще летом успела развестись с музыкальным продюсером Константином Меладзе.
Журналистка заявила, что развод пара решила не афишировать. Непонятно, что конкретно могло стать причиной. После украинского кризиса ходили слухи, что в семье возникли разногласия – мол, супруги не сошлись в политических взглядах.
Сама Алена также признается, что в неведении о причинах произошедшего. Однако уверена, что поводом стали некие связи Константина на стороне.
В августе бывшая солистка "ВИА Гры" делилась с подписчиками наболевшим, признавшись, что постоянно рефлексирует из-за неприятных перемен в жизни. Однако тогда исполнительница не стала вдаваться в конкретику.
В стране растут производственные мощности, несмотря на противодействие Запада
Диванные критики начали распространять панические настроения