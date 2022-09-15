Брежнева тайно развелась с Меладзе - СМИ

Брежнева тайно развелась с Меладзе - СМИ
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Пара произошедшее не комментирует

Известный блогер Алена Жужа заявила, что украинская исполнительница Вера Брежнева еще летом успела развестись с музыкальным продюсером Константином Меладзе.

Журналистка заявила, что развод пара решила не афишировать. Непонятно, что конкретно могло стать причиной. После украинского кризиса ходили слухи, что в семье возникли разногласия – мол, супруги не сошлись в политических взглядах.

Сама Алена также признается, что в неведении о причинах произошедшего. Однако уверена, что поводом стали некие связи Константина на стороне.

В августе бывшая солистка "ВИА Гры" делилась с подписчиками наболевшим, признавшись, что постоянно рефлексирует из-за неприятных перемен в жизни. Однако тогда исполнительница не стала вдаваться в конкретику.

Источник: Solenka.info ✓ Надежный источник
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