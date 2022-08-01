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Исполнительница Вера Брежнева, в последнее время прекратившая общение с подписичками, вдруг начала говорить о собственных переживаниях. Звезда открыто указала, что переживает не самые лучшие времени в жизни и постоянно проводит дни в размышлениях.
Экс-солистка "ВИА Гры" призналась, что в жизни у нее наступил некий период "трансформации" – изменения необратимы. Однако она отказалась пояснять, что в принципе имеет в виду. Вероятнно, считают медиа, причина в сложных отношениях с супругом Константином Меладзе.
"В моем близком окружении меняются все. Даже сейчас я уже не та, что была всего два месяца назад", – заявила звезда.
В случае развода, уверена блогер Лена Миро, Брежнева лишится и имени, и концертов.
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