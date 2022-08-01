Брежнева выдала правду после слухов о разводе с Меладзе

Брежнева выдала правду после слухов о разводе с Меладзе
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда в крайнем унынии

Исполнительница Вера Брежнева, в последнее время прекратившая общение с подписичками, вдруг начала говорить о собственных переживаниях. Звезда открыто указала, что переживает не самые лучшие времени в жизни и постоянно проводит дни в размышлениях.

Экс-солистка "ВИА Гры" призналась, что в жизни у нее наступил некий период "трансформации" – изменения необратимы. Однако она отказалась пояснять, что в принципе имеет в виду. Вероятнно, считают медиа, причина в сложных отношениях с супругом Константином Меладзе.

"В моем близком окружении меняются все. Даже сейчас я уже не та, что была всего два месяца назад", – заявила звезда.

В случае развода, уверена блогер Лена Миро, Брежнева лишится и имени, и концертов.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай экстренно стягивает к Тайваню огромную группировку: видео

ВВС уже совершают вылеты в сторону Тайбэя

"В ожидании чуда": в США не верят в способность Украины захватить Херсон

Киев уже не в том состоянии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей