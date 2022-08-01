Звезда в крайнем унынии

Исполнительница Вера Брежнева, в последнее время прекратившая общение с подписичками, вдруг начала говорить о собственных переживаниях. Звезда открыто указала, что переживает не самые лучшие времени в жизни и постоянно проводит дни в размышлениях.

Экс-солистка "ВИА Гры" призналась, что в жизни у нее наступил некий период "трансформации" – изменения необратимы. Однако она отказалась пояснять, что в принципе имеет в виду. Вероятнно, считают медиа, причина в сложных отношениях с супругом Константином Меладзе.

"В моем близком окружении меняются все. Даже сейчас я уже не та, что была всего два месяца назад", – заявила звезда.

В случае развода, уверена блогер Лена Миро, Брежнева лишится и имени, и концертов.