Звезду ждет нищета и забвение, считает журналистка

Популярный блогер Лена Миро не прошла мимо слухов о возможном разводе Веры Брежневой и продюсером Константином Меладзе. Журналистка справедливо указала, что знать наверняка в этой истории ничего нельзя, однако дыма без огня не бывает.

Причина, указывает автор поста – в самом в фундаменте отношений, который оказался изначально слишком неустойчивым для таких потрясений. Ведь сама Вера однажды увела Константина из семьи. А во время ссоры удаляла из социальных сетей его фотографии. На удивление, эта история совпала с появлением в "ВИА Гре" Эрики Герцен, которая вызывала злость у Брежневой.

Однако все, что объдиняет Константина с Верой – пара песен и годы, проведенные во взаимных претензиях. С первой женой, Яной, у него дети.

"А Вере даже не позавидуешь. Денег у нее, если Константин уйдет, уже не окажется. Песен хороших – тоже. О концертах даже заикаться не приходится", – считает Миро.



Хотя изначально в Сети ходили слухи, что пара оказалась на грани развода из-за политики.