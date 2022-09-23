У шоумена есть шанс "отмазаться"

Любой россиянин, которые получил мобилизационное предписание, при отказе от явке в военкомат рискует навлечь на себя уголовную ответственность. После объявления властей о проведении всеобщей мобилизации в РФ внимание медиа пало на звездного юмориста Максима Галкина*, который после начала специальной военной операции покинул РФ, бежав в Израиль.

Адвокат Андрей Алешкин дал пару комментариев на счет бежавшего юмориста, заявив, что для начала требуется установить следующую информацию: наличие двойного гражданства у Галкина и свободу его перемещения по ЕС. А имеющих двойное гражданство россиян призвать не могут, так как они давали присягу другой стране.

Галкин также не может называться уклонистом – по крайней мере, повестку в руки ему никто не давал. Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что шоумен появится в военной форме, так как у него имеется в других странах недвижимость. А потому артист, вероятнее всего, имеет вид на жительство, пишет "Пятый канал".

Ранее мы писали, что после слов об иноагентах Аллой Пугачевой заинтересовались в СК.

*признан иноагентом в РФ