Могут ли мобилизовать Галкина: рассказал юрист

Могут ли мобилизовать Галкина: рассказал юрист
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
У шоумена есть шанс "отмазаться"

Любой россиянин, которые получил мобилизационное предписание, при отказе от явке в военкомат рискует навлечь на себя уголовную ответственность. После объявления властей о проведении всеобщей мобилизации в РФ внимание медиа пало на звездного юмориста Максима Галкина*, который после начала специальной военной операции покинул РФ, бежав в Израиль.

Адвокат Андрей Алешкин дал пару комментариев на счет бежавшего юмориста, заявив, что для начала требуется установить следующую информацию: наличие двойного гражданства у Галкина и свободу его перемещения по ЕС. А имеющих двойное гражданство россиян призвать не могут, так как они давали присягу другой стране.

Галкин также не может называться уклонистом – по крайней мере, повестку в руки ему никто не давал. Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что шоумен появится в военной форме, так как у него имеется в других странах недвижимость. А потому артист, вероятнее всего, имеет вид на жительство, пишет "Пятый канал".

Ранее мы писали, что после слов об иноагентах Аллой Пугачевой заинтересовались в СК. 

*признан иноагентом в РФ
Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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