Примадонна договорилась

В правоохранительные органы поступило заявление с просьбой провести проверку в отношении российской исполнительницы Аллы Борисовны Пугачевой на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источники в силовых структурах.

Согласно приведенным данным, ранее Примадонна обратилась к Министерству юстиции с публичной просьбой о признании ее иностранным агентом в качестве солидарности с супругом Максимом Галкиным* – у него уже имеется такой статус в РФ.

Заявление поступило в ночь на 20 сентября. Личность заявителя не раскрывается, однако речь идет о гражданке Российской Федерации. Женщина увидела в словах артистки признаки дискредитации российских ВС.

Неизвестно, последовало ли проведение проверки от правоохранителей.

Гаррик Сукачев уже отреагировал на желание Аллы Борисовной признать ее иноагентом – заявил, что та поступила, как всякая "хорошая жена".

*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента