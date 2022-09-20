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В правоохранительные органы поступило заявление с просьбой провести проверку в отношении российской исполнительницы Аллы Борисовны Пугачевой на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источники в силовых структурах.
Согласно приведенным данным, ранее Примадонна обратилась к Министерству юстиции с публичной просьбой о признании ее иностранным агентом в качестве солидарности с супругом Максимом Галкиным* – у него уже имеется такой статус в РФ.
Заявление поступило в ночь на 20 сентября. Личность заявителя не раскрывается, однако речь идет о гражданке Российской Федерации. Женщина увидела в словах артистки признаки дискредитации российских ВС.
Неизвестно, последовало ли проведение проверки от правоохранителей.
Гаррик Сукачев уже отреагировал на желание Аллы Борисовной признать ее иноагентом – заявил, что та поступила, как всякая "хорошая жена".
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