Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
По некоторым данным, артиста Николая Баскова могут включить в перечни подсанкционных лиц в Соединенных Штатах. Золотой голос России, как ни странно, только рад такому развитию событий – в социальных сетях пишет, делясь с поклонниками мыслями, что только гордится быть патриотом России.
А продюсер Сергей Лавров полагает, что сами звезды не полностью соображают, рассказывая о последствиях вводимых санкционных мер, и напоминает, что попадение в такие списки говорит не только о прекращении карьеры за рубежом, но и потерю недвижимого имущества за пределами родной страны, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Кстати, не так давно мы писали, что Басков будто бы показал неприличный жест во время патриотического концерта.
Конфликт перейдет в новую степень противостояния
Глава страны должен опираться на тактику Джона Кеннеди