Золотой голос России только рад такому развитию событий

По некоторым данным, артиста Николая Баскова могут включить в перечни подсанкционных лиц в Соединенных Штатах. Золотой голос России, как ни странно, только рад такому развитию событий – в социальных сетях пишет, делясь с поклонниками мыслями, что только гордится быть патриотом России.

А продюсер Сергей Лавров полагает, что сами звезды не полностью соображают, рассказывая о последствиях вводимых санкционных мер, и напоминает, что попадение в такие списки говорит не только о прекращении карьеры за рубежом, но и потерю недвижимого имущества за пределами родной страны, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Кстати, не так давно мы писали, что Басков будто бы показал неприличный жест во время патриотического концерта.