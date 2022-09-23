Басков может попасть под санкции США - СМИ

Басков может попасть под санкции США - СМИ
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Золотой голос России только рад такому развитию событий

По некоторым данным, артиста Николая Баскова могут включить в перечни подсанкционных лиц в Соединенных Штатах. Золотой голос России, как ни странно, только рад такому развитию событий – в социальных сетях пишет, делясь с поклонниками мыслями, что только гордится быть патриотом России.

А продюсер Сергей Лавров полагает, что сами звезды не полностью соображают, рассказывая о последствиях вводимых санкционных мер, и напоминает, что попадение в такие списки говорит не только о прекращении карьеры за рубежом, но и потерю недвижимого имущества за пределами родной страны, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Кстати, не так давно мы писали, что Басков будто бы показал неприличный жест во время патриотического концерта.

Источник: Popcornews ✓ Надежный источник
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