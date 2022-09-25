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Звезда телешоу "Дом-2" Виктория Боня показала cвоим поклонникам роскошный вид в момент восхождения на гору Манаслу. Звезда покоряет не только шоу-бизнес, но и высоты. Один из таких моментов она запечатлела на камеру на радость поклонникам.
На снимке Вика разделась чуть ли не догола, показав селфи со своим роскошным телом в спортивном бюстгальтере, прикрыв глаза очками.
Вика взяла высоту в 6400. А ведь все – и хейтеры, главным образом – сомневались, что духа у звезды хватит на то, чтобы взять по крайней мере в 4800 метров.
"Тем не менее, я тут", – написала звезда на своей странице в социальных сетях.
А не так давно мы рассказывали, как на Вику навела порчу лучшая подруга.
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