А ведь в звезду никто не верил

Звезда телешоу "Дом-2" Виктория Боня показала cвоим поклонникам роскошный вид в момент восхождения на гору Манаслу. Звезда покоряет не только шоу-бизнес, но и высоты. Один из таких моментов она запечатлела на камеру на радость поклонникам.

На снимке Вика разделась чуть ли не догола, показав селфи со своим роскошным телом в спортивном бюстгальтере, прикрыв глаза очками.

Вика взяла высоту в 6400. А ведь все – и хейтеры, главным образом – сомневались, что духа у звезды хватит на то, чтобы взять по крайней мере в 4800 метров.

"Тем не менее, я тут", – написала звезда на своей странице в социальных сетях.

А не так давно мы рассказывали, как на Вику навела порчу лучшая подруга.