А рэпер уже в Узбекистане

Пользователи социальных сетей атаковали аккаунт рэп-исполнителя Тимати своими комментариями по поводу частичной мобилизации. На странице известного рэп-патриота спрашивают, когда он отправитсяя в военкомат, чтобы уехать на защиту России.

Музыкант известен своей патриотичной позицией и соответствующими постами. Тимур Ильдарович критиковал Аллу Пугачеву, которая разгоняла хайп со своей просьбой записать ее в число иностранных агентов. Теперь многочисленные пользователи соцсетей спрашивают у звезды, собирается ли тот доказывать делом свою любовь к Родине.

Неизвестно, что отвечает рэпер на такие комментарии. Однако артист в настоящее время находится за пределами РФ – публикует кадры из Ташкента, где осматривает местные достопримечательности.