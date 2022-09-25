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Пользователи социальных сетей атаковали аккаунт рэп-исполнителя Тимати своими комментариями по поводу частичной мобилизации. На странице известного рэп-патриота спрашивают, когда он отправитсяя в военкомат, чтобы уехать на защиту России.
Музыкант известен своей патриотичной позицией и соответствующими постами. Тимур Ильдарович критиковал Аллу Пугачеву, которая разгоняла хайп со своей просьбой записать ее в число иностранных агентов. Теперь многочисленные пользователи соцсетей спрашивают у звезды, собирается ли тот доказывать делом свою любовь к Родине.
Неизвестно, что отвечает рэпер на такие комментарии. Однако артист в настоящее время находится за пределами РФ – публикует кадры из Ташкента, где осматривает местные достопримечательности.
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