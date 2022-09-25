Россияне требуют отправить патриота Тимати на фронт

Россияне требуют отправить патриота Тимати на фронт
Тимати. Фото: City News Moskva/www.globallookpress.com
А рэпер уже в Узбекистане

Пользователи социальных сетей атаковали аккаунт рэп-исполнителя Тимати своими комментариями по поводу частичной мобилизации. На странице известного рэп-патриота спрашивают, когда он отправитсяя в военкомат, чтобы уехать на защиту России.

Музыкант известен своей патриотичной позицией и соответствующими постами. Тимур Ильдарович критиковал Аллу Пугачеву, которая разгоняла хайп со своей просьбой записать ее в число иностранных агентов. Теперь многочисленные пользователи соцсетей спрашивают у звезды, собирается ли тот доказывать делом свою любовь к Родине.

Неизвестно, что отвечает рэпер на такие комментарии. Однако артист в настоящее время находится за пределами РФ – публикует кадры из Ташкента, где осматривает местные достопримечательности.

Источник: Medialeaks ✓ Надежный источник
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