Умер Борис Моисеев

Звезды не стало на 69-м году жизни

Сегодня, 27 сентября, информационное пространство разорвала печальная новость о смерти любимца россиян – скончался знаменитый певец Борис Моисеев. Такую информацию публикуют журналисты РИА "Новости" со ссылкой на арт-директора звезды Сергея Гороха.

Ближайший друг и коллега покойного артиста с прискорбием сообщил, что смерть настигла исполнителя хитов "Голубая луна", "Звездочка", "Секшен революшен" и других во вторник в 2 часа дня.

Информация о том, где состоится траурная церемония прощания с выдающимся российский артистом, а также где обретет покой его прах, будет доведена до общественности позже.

Напомним, Борис Моисеев в последнее время практически не появлялся на публике. Тяжелая болезнь заставляла артиста проводить все время дома под присмотром медицинских специалистов. Здоровье звезды подорвала серия инсультов, первый удар случился 2010-м году, второй – в 2015-м. После этого Моисееву так и не удалось полностью восстановиться.