Артиста не стало на 69-м году жизни

Сегодня, 27 сентября, произошла страшная трагедия. Этот мир покинул знаменитый российский певец Борис Моисеев. Вся страна скорбит из-за ухода артиста, ставшего легендой еще при жизни. При этом особо бдительные наблюдатели обратили внимание на ряд странностей, которые сопроводили трагическое происшествие.



Как известно, о гибели исполнителя хитов "Голубая луна", "Звездочка", "Секшен революшен" и других сообщил его арт-директор, ближайший друг и соратник Сергей Горох. Однако в социальных сетях гадают, почему столь важная для общественности информация появилась с существенным запозданием.

Так, известно, что кумир миллионов испустил дух в 14:00. Однако подтверждение его смерти было получено только в 17:00. В Сети недоумевают, почему господин Горох так долго скрывал факт смерти артиста. Многим этот нюанс показался очень подозрительным.

Более того, именно Сергей обнаружил тело знаменитости. Он пришел проведать Моисеева после третьего инсульта, о котором также никому не рассказывали. Такие тайны вокруг публичной персоны вызывают у людей немало вопросов.

Масло в огонь подлил тот факт, что тело знаменитости вынесли из дома в глухом синем мешке. Как Борис провел последние часы своей жизни, остается только гадать. Шокирующие кадры публикует "Пятый канал".