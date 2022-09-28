Грудастая певица не нравится Киеву

Российская исполнительница Анна Семенович по неясным причинам оказалась в списке персон, угрожающих неким образом нацбезопасности Украины. Об этом медиа пишут, ссылаясь на украинские издания со ссылкой на минкульт Незалежной.

Украинские журналисты выдвигают такое предположение: звезда "Блестящих" попала в список за публичную поддержку политики российского руководства. Навещала российских военнослужащих, принимающих участие в СВО на Украине.

Однако Анна находится в списке "Миротворца" уже четвертый год. Летом, правда, и сами россияне говорили о том, что Семенович якобы бежала из родной страны. Та, правда, затем ответила, выступив с опровержением.

Звезда тем временем продолжает дразнить поклонников своими прелестями, делая новые соблазнительные фотокарточки. И даже придумала, как сделать бизнес на своей роскошной груди.