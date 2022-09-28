Лобода публично обратилась к россиянам

Лобода публично обратилась к россиянам
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
В звезде проснулся гуманизм

Украинская исполнительница Светлана Лобода неожиданно решила выступить с миролюбивой инициативой – звезда теперь ужасается всему тому, что происходит в мире. Даже цитирует классиков и философствует, призывая планету отказаться от происходящего безумия.

Певица обратилась к Чарли Чаплину, который выдает известный монолог из фильма "Великий диктатор", призывая всех отказаться от взаимной ненависти и неприязни. Светлана считает, как и легендарный актер, что мир найдет способ прокормить на своей необъятной территории любого – главное, возлюбить ближнего.

"Мы можем жить свободно и счастливо, однако забыли, как можно это сделать, – говорит Чаплин.

Медиа пишут, что пост Лободы опубликован на фоне частичной мобилизации в Российской Федерации.

Кстати, не так давно Светлана объявила себя ведущей исполнительницей среди всех российских звезд – хотя в РФ давно не выступает.

Источник: CTNews ✓ Надежный источник
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