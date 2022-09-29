Пугачева спешно сбежала из России после скандала - видео

Пугачева спешно сбежала из России после скандала - видео
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Примадонна не надолго задержалась в родной стране

Сегодня, 29 сентября, в прессе появились новости о поспешном бегстве знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой за границу. По информации журналистов издания "Известия", примадонна забрала детей и отправилась в Израиль.

Так, по имеющимся данным, артистка улетела из столичного аэропорта Внуково. Сообщается, что знаменитость взяла билет в один конец. Таким образом, планов вернуться на Родину в ближайшее время у Аллы Борисовны явно нет.

Журналисты публикуют кадры, на которых минивен привозит звезду на территорию воздушной гавани, а затем уезжает. Именно на этой машине Пугачева привозила наследников в школу 1 сентября.

На основании раздобытых журналистами кадров можно сделать вывод, что путешествие Пугачевой в родное государство оказалось весьма непродолжительным. Более того, оно обернулось скандалом. Сначала артистка пообещала набить морду некоему недоброжелателю, а затем и вовсе солидаризировались с антироссийской позицией своего мужа по Украине.

Напомним, Пугачева долгое время проживала за рубежом вместе с супругом Максимом Галкиным*. Влюбленные покинули Россию сразу после старта специальной военной операции по защите Донбасса. Юморист все это время находится за границей, теперь к нему вернулась дражайшая супруга.

*признан иноагентом на территории России

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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