Устроила Пугачева: похороны Моисеева обернулись грандиозным скандалом

Устроила Пугачева: похороны Моисеева обернулись грандиозным скандалом
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родственники начали настоящую борьбу с концертным директором артиста

Спустя три дня после смерти никаких официальных подробностей о предстоящих похоронах Бориса Моисеева так и не появилось. Пока все инфополе вокруг траурной процессии связано с грандиозным скандалом – противостоянием брата артиста Маркса Толкача и концертного директора Сергея Гороха. 

Известно, что помощь в подготовке церемонии оказывала Алла Пугачева, однако, судя по всему, она заранее знала, что не сможет отправить друга в последний путь. Несколько дней назад она в своих соцсетях написала, что прощается с Моисеевым "в сердце", а после снова покинула Россию. 

Единственный слух о предстоящих похоронах, который проскользнул в СМИ, касается места погребения. Источники сообщают, что Моисеев может упокоиться на Троекуровском кладбище, передает телеканал "360"

Брат артиста в Россию приезжать не намерен. Он говорит, что уже возраст не тот, чтобы совершать подобные перелеты из Канады. К тому же, Толкач опасается расправы со стороны Гороха, который, по его мнению, готов на все, чтобы быть единственным официальным наследником. 

Родственник Моисеева категорически против кремации покойного – он считает, что его брат заслужил достойные похороны и должен лежать вместе со своей матерью. Об этом он рассказал в беседе с "Пятым каналом". 

Известно, что последние дни артист провел в Москве в своей квартире. Сотрудники ритуальных служб выносили тело из подъезда в синем мешке, чтобы скрыть внешность почившей знаменитости от публики.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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