Родственники начали настоящую борьбу с концертным директором артиста

Спустя три дня после смерти никаких официальных подробностей о предстоящих похоронах Бориса Моисеева так и не появилось. Пока все инфополе вокруг траурной процессии связано с грандиозным скандалом – противостоянием брата артиста Маркса Толкача и концертного директора Сергея Гороха.

Известно, что помощь в подготовке церемонии оказывала Алла Пугачева, однако, судя по всему, она заранее знала, что не сможет отправить друга в последний путь. Несколько дней назад она в своих соцсетях написала, что прощается с Моисеевым "в сердце", а после снова покинула Россию.

Единственный слух о предстоящих похоронах, который проскользнул в СМИ, касается места погребения. Источники сообщают, что Моисеев может упокоиться на Троекуровском кладбище, передает телеканал "360".

Брат артиста в Россию приезжать не намерен. Он говорит, что уже возраст не тот, чтобы совершать подобные перелеты из Канады. К тому же, Толкач опасается расправы со стороны Гороха, который, по его мнению, готов на все, чтобы быть единственным официальным наследником.

Родственник Моисеева категорически против кремации покойного – он считает, что его брат заслужил достойные похороны и должен лежать вместе со своей матерью. Об этом он рассказал в беседе с "Пятым каналом".

Известно, что последние дни артист провел в Москве в своей квартире. Сотрудники ритуальных служб выносили тело из подъезда в синем мешке, чтобы скрыть внешность почившей знаменитости от публики.