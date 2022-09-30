Артистка рассказала о своем состоянии

Певица Вера Брежнева покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине. Она отправилась в Европу, где у нее с супругом есть жилье. Однако где именно живет звезда – неизвестно. Ходят слухи, что с мужем ей все же пришлось окончательно развестись.

Сейчас знаменитость посвящает все свободное время гуманитарной деятельности – сперва она работала в волонтерском центре, теперь путешествует по ЕС с гуманитарными инициативами. Артистка признается, что это придает ей сил. В какой-то момент даже начинает казаться, что жизнь постепенно возвращается в прежнее русло, но потом ей снова становится плохо.

Брежнева в своих соцсетях рассказала, что каждая маленькая радость для нее сопровождается большим горем всегда, как она открывает новости.

"И снова сердце уходит в пятки. И хочется ругаться матом. И хочется проснуться от этого страшного сна", – написала она.

По ее словам, сейчас ей приходится жить как на качелях – от одной новости к другой. И каждый раз она то испытывает надежду на лучшее, то страх за происходящее.