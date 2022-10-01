"Спит с мужиками": Бородина из "Дома-2" раскрыла тайну своего давнего коллеги

"Спит с мужиками": Бородина из "Дома-2" раскрыла тайну своего давнего коллеги
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Знакомые по скандальному шоу схлестнулись насмерть

Рустам Солнцев частенько прохаживается по селебрити – в особенности по тем, с кем имел дело сам. Нелестно он отзывается о коллегах нашумевшего коричневого шоу "Дом-2" Ксении Бородиной. Как-то выдал, что той якобы решили урезать заработную плату от отсутствия профессионализма.

Позднее подписчики в социальных сетях спросили саму блогершу о коллеге, который все не унимался, и поинтересовались: в чем причина такого отношения? Та выдала довольно объемный ответ, начав с того, что не обращает внимания на "это убожество".

Однако Ксения вспомнила много интересного: как Солнцев якобы от зависти чуть не умер, как страдал от творческих амбиций и пытался построить себе карьеру в музыке, но не смог. И, как оказалось, будто "спал с мужиками", в чем, по словам Ксении, никогда не признается ни одному человеку.

"Всю жизнь воровал колбасу на "Доме-2". Ходит в одном и том же уже сотню лет, но даже не это сделало его никчемным, а зависть и злость", – прошлась по Гогену Ксения.

Ранее разведенная Бородина поведала о своем разочаровании в институте брака, заявив, что под венец не пойдет больше никогда.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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