Знакомые по скандальному шоу схлестнулись насмерть

Рустам Солнцев частенько прохаживается по селебрити – в особенности по тем, с кем имел дело сам. Нелестно он отзывается о коллегах нашумевшего коричневого шоу "Дом-2" Ксении Бородиной. Как-то выдал, что той якобы решили урезать заработную плату от отсутствия профессионализма.

Позднее подписчики в социальных сетях спросили саму блогершу о коллеге, который все не унимался, и поинтересовались: в чем причина такого отношения? Та выдала довольно объемный ответ, начав с того, что не обращает внимания на "это убожество".

Однако Ксения вспомнила много интересного: как Солнцев якобы от зависти чуть не умер, как страдал от творческих амбиций и пытался построить себе карьеру в музыке, но не смог. И, как оказалось, будто "спал с мужиками", в чем, по словам Ксении, никогда не признается ни одному человеку.

"Всю жизнь воровал колбасу на "Доме-2". Ходит в одном и том же уже сотню лет, но даже не это сделало его никчемным, а зависть и злость", – прошлась по Гогену Ксения.

Ранее разведенная Бородина поведала о своем разочаровании в институте брака, заявив, что под венец не пойдет больше никогда.