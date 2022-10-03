А что поделать, рассуждает певица

Публика пристально следит за отношениями Наташи Королевой с Сергеем Глушко: после известных событий на Украине гуляли слухи, что пара серьезно рассорилась. А теперь оказалось, что любящая жена сама отправляет супруга на передовую.

Наталья подтвердила, что Тарзан попадает в категорию тех, кого мобилизуют – чуть ли не в самых первых рядах. Наверное, пока что повестку не присылают из-за возраста.

Оказалось, что исполнительница хита "Дельфин и русалка" спокойно принимает ситуацию: придется собирать супруга на передовую, если вдруг так потребует государство.

"А что делать? Если такая жизнь у нас", – рассуждает звезда.

Ранее мы писали о скандале, в который угодила Королева из-за украинского флага.