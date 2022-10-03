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Публика пристально следит за отношениями Наташи Королевой с Сергеем Глушко: после известных событий на Украине гуляли слухи, что пара серьезно рассорилась. А теперь оказалось, что любящая жена сама отправляет супруга на передовую.
Наталья подтвердила, что Тарзан попадает в категорию тех, кого мобилизуют – чуть ли не в самых первых рядах. Наверное, пока что повестку не присылают из-за возраста.
Оказалось, что исполнительница хита "Дельфин и русалка" спокойно принимает ситуацию: придется собирать супруга на передовую, если вдруг так потребует государство.
"А что делать? Если такая жизнь у нас", – рассуждает звезда.
Ранее мы писали о скандале, в который угодила Королева из-за украинского флага.
Аналитики допускают, что это было преднамеренным маневром
Ажиотаж возник вокруг иностранной валюты и национальной