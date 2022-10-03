Ведущий не мог пройти мимо последних событий

Телеведущий передачи "Место встречи" Андрей Норкин решил выдать шутку на тему последних событий – на этот раз вокруг темы о процессе вхождения донбасских республик и освобожденных территорий Украины. Журналист решил пошутить о реакции официального Киева, у которого увели четыре субъекта.

История началась в шутке с того, что в Спасские ворота Кремля посреди ночи неожиданно раздался стук – постучалась сама Украина, которая захотела вдруг переговорить с Россией. Когда у гостьи спросили, одна ли она пришла, та ответила, что с ней заявился "весь мир". В Кремле же были настолько невозмутимы, что дали ошеломительный ответ.

"Ну, хорошо, вот там друг с другом поговорите – у нас идет инвентаризация новых территорий, нам пока некогда", – выдал под смех аудитории Андрей.

А до этого ведущий "Места встречи" выдал шутку про ядерную войну и русских.