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Знаменитый российский ведущий, гендиректор канала "Спас" Борис Корчевников является глубоко религиозным человеком, который со всей душевной страстью реагирует на перипетии, происходящие в мире. Ситуация вокруг украинского государства заставила 40-летнего артиста разрыдаться в голос.
Знаменитость пригласили на стрим, который проходил на канале "Соловьев Live". Во время выпуска обсуждалось поведение представителей российского шоу-бизнеса, которые решили встать на сторону пронацистского киевского режима, отказываются поддерживать несчастных жителей Донбасса и плюют в родное государство.
Корчевников признался, что он до глубины души поражен и уязвлен поведением некоторых бывших коллег. Борис не может поверить, что в то время, когда наши солдаты гибнут во имя спасения Родины и защиты таких же русских людей, некоторые позволяют себе высокомерное и хамское поведение.
"Ты ничто, ты ноль, ничто тебя не научит ни патриотизму, ни человеколюбию. Ты тлен, мусор!" – эмоционально обратился к собирательному образу предателя Отечества Корчевников.
Проговаривая эти слова, Борис не смог сдержать слезы. На трогательные кадры обратили внимание в прессе.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится