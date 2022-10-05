Телеведущий не стал скрывать потоки слез

Знаменитый российский ведущий, гендиректор канала "Спас" Борис Корчевников является глубоко религиозным человеком, который со всей душевной страстью реагирует на перипетии, происходящие в мире. Ситуация вокруг украинского государства заставила 40-летнего артиста разрыдаться в голос.



Знаменитость пригласили на стрим, который проходил на канале "Соловьев Live". Во время выпуска обсуждалось поведение представителей российского шоу-бизнеса, которые решили встать на сторону пронацистского киевского режима, отказываются поддерживать несчастных жителей Донбасса и плюют в родное государство.

Корчевников признался, что он до глубины души поражен и уязвлен поведением некоторых бывших коллег. Борис не может поверить, что в то время, когда наши солдаты гибнут во имя спасения Родины и защиты таких же русских людей, некоторые позволяют себе высокомерное и хамское поведение.

"Ты ничто, ты ноль, ничто тебя не научит ни патриотизму, ни человеколюбию. Ты тлен, мусор!" – эмоционально обратился к собирательному образу предателя Отечества Корчевников.

Проговаривая эти слова, Борис не смог сдержать слезы. На трогательные кадры обратили внимание в прессе.