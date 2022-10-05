"В окоп, Дмитрий Анатольевич", - пишет журналистка

Популярная журналистка Ксения Собчак проехалась по актеру Дмитрию Пескову за пафосное выступление перед мобилизованными. Ведущая заявила, что речь артиста перед мужчинами – форменное издевательство.

Ксения обратила внимание на ролик, где Певцов объясняет военнослужащим, почему нужна спецоперация и для чего туда призваны гражданские. По словам Певцова, Россия буквально защищается от "сатанистов" и прочих поборников антиправославных ценностей, мечтающих развалить огромную страну – или создать в ней миллионы однополых пар, где ребенку будут объяснять, что нет мамы, а существуют только "дядя и дядя".

Собчак же считает, что моральное право у Певцова на такие изречения отсутствуют – истинным патриотам России не пристало держаться в стороне от передовой. Поэтому Дмитрию стоит отправиться в военкомат, а оттуда - на защиту постулируемых им ценностей.

"Дмитрий Анатольевич, в окоп, в окоп", – высказалась Собчак.

Ранее Собчак уже высказывалась о звездах, которые бежали от мобилизации.