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Алексей Панин заделался украинцем – 44-летний российский актер, который проживает в Испании несколько лет, продолжает выражать симпатии украинским гражданам и критиковать Москву после объявления о специальной военной операции.
Не так давно Алексей, с которым разорвали контракты режиссеры на Родине из-за скандальных заявлений, заявил, что не считает соотечественниками россиян, которым чужды симпатия и сочувствие к украинцам. Последние, к слову, Панину куда ближе.
Ныне Панин заявляет, что считает себя частью украинского народа – о чем и сообщает в социальных сетях.
А не так давно Алексей со слезами на глазах призвал истреблять русских – после одного фильма, который ему довелось посмотреть.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится