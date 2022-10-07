Забрали прямо с репетиции: внука Пугачевой мобилизовали

Забрали прямо с репетиции: внука Пугачевой мобилизовали
Никита Пресняков. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Никите Преснякову напомнили об обязанностях гражданина страны

Информационное пространство взорвала новость о семействе знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой. По сведениям, которые поступили в распоряжение журналистов, ее внука Никиту Преснякова мобилизовали.

Знаменитый певец, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова находился на репетиции в Губернском театре. По информации от близкого к культурному учреждению источника, молодого человека забрали практически прямо со сцены.

Официальный комментарий по этому поводу пока отсутствует. Пресс-служба театра отказалась комментировать резонансный инцидент. Пиар-директор культурного учреждения также воздержался от общения с журналистами.

Любопытно, что внимание общественности к семейству Пугачевой резко возросло на фоне череды скандалов, связанных с заявлениями артистки и ее мужа Максима Галкина* по поводу последних событий, развернувшихся на мировой арене. Напомним, Алла Борисовна поддержала проукраинскую позицию своего мужа, а недавно снова сбежала в Израиль.

Впрочем, позже сам Никита в социальных сетях заявил, что подобного не было, никто его на защиту Родины не призывал. 

Фото: соцсети

*признан иностранным агентом в России.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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