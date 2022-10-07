Вслед за Пугачевой Долина публично оскорбила своих фанатов

Вслед за Пугачевой Долина публично оскорбила своих фанатов
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица выплеснула все то, что копилось долгие годы

Исполнительница Лариса Долина сделала заявление о соотечественниках, которые критически высказываются в ее адрес в социальных сетях. После громких слов коллеги Аллы Борисовны о "рабах и холопах" певица выдала схожую критику.

Все началось с шаблонного "судите, не зная". Лариса испытывает чувство, которое куда хуже презрения – к хейтерам она не испытывает ничего, кроме жалости. Да и вообще, продолжила Долина, ее критики – люди с черствыми душами, которые смеют раздавать певице такого уровня свои советы, выдавливая тонны желчи.

"На себя взгляните – может, это с вами что-то не так? Хамы, невежи и невежды, – пишет артистка.

При этом к хейтерам Лариса испытывает благодарность – благодаря им становится сильнее день ото дня.

А недавно у Долиной были разборки с поклонниками из-за ее откровенного наряда – певица была недовольна, что те запретили ей носить вызывающую одежду на закате седьмого десятка.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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